SSC Napoli x Maradona, in arrivo nuove collaborazioni dopo la chiusura del caso maglie

Ultime notizie calcio Napoli - Nuova puntata della controversia giudiziaria tra Stefano Ceci, amico e storico manager di Maradona, e gli eredi del fuoriclasse argentino, i figli Diego junior, Dalma, Gianinna, Diego Fernando e Jana. L’oggetto del contendere è il contratto stipulato da Ceci col Napoli per la cessione dell’immagine del Pibe de Oro, utilizzata dal club azzurro per le maglie celebrative dell'argentino.

Dopo la pronuncia del Tribunale di Napoli in sede civile – che ha riconosciuto a Ceci la titolarità di tali diritti – ieri è arrivata anche l’archiviazione in sede penale. Il decreto di archiviazione è stato firmato dal gip del tribunale di Napoli, Rosamaria De Lellis, che ha ritenuto inammissibile il ricorso degli eredi perché non sono stati prodotti nuovi elementi e l’ipotesi di truffanei loro confronti è stata ritenuta infondata.

Collaborazione SSC Napoli - Maradona: in arrivo novità

Come racconta l'edizione odierna di Repubblica, quindi,

è valido, dunque, l’accordo sottoscritto tra Ceci e il Napoli per lo sfruttamento dell’immagine dell’argentino, comparso sulle maglie ma anche sul pullman che accompagna il Napoli allo stadio Maradona: l’intesa è stata sottoscritta a marzo scorso e ha una validità di cinque anni. Le maglie celebrative hanno costituito l’inizio della collaborazione tra Ceci e il club azzurro e presto, dunque, ci saranno altre iniziative nel nome del Diez. Le parti ci stanno già pensando e nei prossimi mesi potrebbero esserci ulteriori novità.