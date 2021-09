Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, c'è una bella notizia per Mario Rui: il terzino del Napoli nella giornata di ieri è diventato papà per la terza volta. Sua moglie Renata ha partorito una bambina. Al calciatore, così come a tutta la famiglia, vanno gli auguri da parte della redazione di CalcioNapoli24.