Spalletti trattiene Koulibaly! CdM: De Laurentiis potrebbe rilanciare sul rinnovo, i dettagli

Il segnale è che rispetto all’ultima intervista Koulibaly è tornato a parlare del Napoli sentendosi parte dell’avventura anche in prospettiva. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

Pesa la resistenza di Spalletti, che si è definito pronto ad incatenarsi per il futuro:

"Ha spiegato che un altro Koulibaly, anche per la capacità di leadership, sul mercato non si trova. L’estate è ancora lunga, Kalidou non ha accettato l’ultima proposta di De Laurentiis di un ingaggio di 4 milioni che con i bonus arriva a 4,5. Il presidente potrebbe alzare la proposta durante i ritiri per garantire a Spalletti il suo punto fermo"