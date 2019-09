Spagna, Fabian titolare nel ruolo di mezz'ala contro la Romania questa sera. Le scelte di Moreno

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, questa sera, all’Arena Nazionale di Bucarest, la Spagna non potrà contare sul lungodegente Asensio e sugli altri infortunati Morata e Isco, situazione che riduce drasticamente le possibilità di scelta di Robert Moreno, che escluso un Diego Costa ancora non al meglio, pare orientato a schierare al centro dell’attacco il valenciano Rodrigo. Emergenza, che comunque, non scalfisce per nulla l’ottimismo del nuovo seleccionador. «Per ora non abbiamo niente da festeggiare, perché manca ancora tantissimo. Ma siamo determinati a chiudere in vetta il girone e proveremo a vincerle tutte». Tra gli italiani, l’unico sicuro del posto è il napoletano Fabian Ruiz, mentre Suso si gioca una maglia con il neoparigino Pablo Sarabia. Speranze, anche per il fresco romanista Pau Lopez, che in principio parte dietro a De Gea e Kepa. «Non escludo di far ruotare i portieri. In base al rendimento possono giocare tutti e tre. È molto probabile che nel corso delle qualificazioni finiranno per giocare sia Kepa, sia De Gea, sia Pau». L’ex milanista Cosmin Contra, da parte sua, punterà forte sul ventenne figlio d’arte Ianis Hagi, un passato nella Fiorentina, e sulla vecchia conoscenza del calcio italiano Puscas. Tatarusanu, altro ex viola, dovrebbe costringere alla panchina il genoano Radu.



Così a Bucarest (ore 20.45)



ROMANIA (4-3-1-2): Tatarusanu; Bancu, Nedelcearu, Cristea, Baluta; Nistor, Maxim, Marin; Hagi; Keseru, Puskas. All.: Contra

SPAGNA (4-3-3): Kepa; Carvajal, Sergio Ramos, Mario Hermoso, Jordi Alba; Fabian Ruiz, Busquets, Dani Parejo; Sarabia, Rodrigo Moreno, Oyarzabal. All.: Moreno.

ARBITRO: Aytekin (Ger)

TV: canale 20 Mediaset