Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino torna a scrivere del sogno Kim per il Napoli che starebbe pensando ad un clamoroso ritorno del difensore della Corea del Sud. Al Batern Monaco non ha fatto un'annata con le aspettative finendo addirittura in panchina tra molte critiche. Per il quotidiano, oltre al Napoli, ci sarebbe anche la Juventus su Kim.