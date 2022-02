Gazzetta - Messaggi privati di Skriniar a Osimhen durante la sua convalescenza: lo slovacco pronto a scambiare la maglia

Notizie calcio Napoli - Messaggi privati e non solo. Milan Skriniar si è sempre sincerato delle condizioni di Osimhen. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come i due si vedranno finalmente dal vivo questo pomeriggio al Maradona dove saranno certamente tra i protagonisti del match. Lo slovacco scambierà la maglia con il centravanti del Napoli a fine gara.

"L’abbraccio iniziale, lungamente atteso, è in scaletta già prima di entrare in campo al “Maradona”: Milan Skriniar andrà a cercare Victor Osimhem direttamente negli spogliatoi aspettando di scambiarsi la maglia alla fine. L’interista attende da tempo l’azzurro mascherato per dirgli finalmente due paroline dal vivo e non solo attraverso uno schermo: oggi potrà riuscirci e si toglierà dalla mente l’immagine del volto tumefatto dell’andata. A quel messaggio pubblico, ne sono seguiti altri privati e Osimhen ha preso Milan davvero in parola: con l’addio al sogno della Coppa d’Africa, ha iniziato una risalita lenta e costante".