Tuttosport - Sirigu-Napoli, gli azzurri sono più convincenti del Milan: la situazione

Calciomercato Napoli - Sembra chiaro che il Milan farà rivoluzione la prossima stagione. Il club rossonero cambierà molto, a partire da Zlatan Ibrahimovic. Un altro enorme punto interrogativo sarà Gigio Donnarumma: il Milan, non a caso, ha iniziato una serie di casting per la porta della prossima stagione. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Se si decidesse per un big, la scelta ricadrebbe certamente su Salvatore Sirigu, che nel Toro in questi tre anni ha ampiamente dimostrato la sua totale affidabilità. Ma sul portiere sardo da tempo c’è l’interesse del Napoli: che in questo momento, alla luce dei risultati ottenuti, ha più argomenti per convincerlo, rispetto al Milan che naviga nell’incertezza. L’alternativa potrebbe portare a Udine, da Juan Musso, sul quale c’è anche l’Inter".