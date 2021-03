"Siamo un gruppo da scudetto ma lottiamo tra il sesto e il settimo posto. Non è possibile", il discorso di Ghoulam alla squadra nel post-Sassuolo

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena accaduto nel post-Sassuolo che ha vito protagonista Faouzi Ghoulam: "E' storia recente. Cronaca che Faouzi Ghoulam, uno degli uomini tornati prepotentemente in gioco nelle ultime tre partite, ha sintetizzato così in un accorato e intelligente discorso ai colleghi dopo il Sassuolo: «Siamo un gruppo da scudetto ma lottiamo tra il sesto e il settimo posto. Non è possibile». Riflessione amara come tutte le lotte intestine che, insieme con una serie di scelte tecniche risultate controproducenti, qualche infortunio eccellente e certi scatti definiti schizofrenici da Rino hanno portato alla situazione attuale".