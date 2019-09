Sfida tra De Laurentiis e Zhang all'ECA: domani si elegge il rappresentate per l'Italia. CorSport: il patron azzurro ha conquistato consensi in Europa

Notizie calcio Napoli - La sfida ravvicinata tra Inter e Napoli è già cominciata, nei palazzi dell'UEFA. Perché il presidente Aurelio De Laurentiis e Steven Zhang si sfideranno domani per entrare a far parte dell'European Club Association, meglio conosciuto come ECA. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'organo UEFA che progetta e orienta il sistema del calcio con politiche innovative a medio e lungo termine. De Laurentiis e Zhang sono in corsa per un posto destinato alle squadre italiane nel consiglio d'amministrazione. E solo uno potrà essere eletto a rappresentare il tricolore.

Elezioni Eca, sfida De Laurentiis-Zhang

Domani mattina sono in programma le elezioni dei nuovi componenti che rimarranno in carica fino al 2023. De Laurentiis e Zhang sembrano orientati ad avanzare entrambi la loro candidatura e a dare quindi il là a un vero e proprio derby italiano, anche se non è da escludere che prima di andare al voto - riferisce il quotidiano - per dare un segnale di unità come movimento calcistico tricolore, possa esserci un accordo tra i nostri rappresentanti e chissà una sola candidatura.

Il patron del Napoli nell’ultimo biennio ha conquistato consensi a livello europeo in qualità di "chairman" del Marketing and Communication Working Group che si è occupato di strategie commerciali e di comunicazione dell’Eca. Le sue idee, spesso innovative e fuori dagli schemi, hanno dato il via a interessanti dibattiti e sono state spesso ascoltate. Il numero uno dell’Inter sta invece recitando un ruolo sempre più importante nel panorama calcistico internazionale e, dopo essere stato importante per l’assegnazione delle Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina (ha convinto i membri cinesi del Cio), adesso punta a entrare nel Board dell’associazione che raggruppa 246 club europei (in agosto sono aumentati di 14 rispetto ai 232 al 2018-19).