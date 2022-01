Serie A: altre due partite rinviate, Torino-Fiorentina si gioca lunedì

Ultimissime sulla Serie A e le prossime partite del turno 21 del campionato italiano che si giocherà domenica 9 gennaio. Rinviate due partite di Seri A ancora, mentre slitta di 24 ore quella di Torino Fiorentina.

Arrivano aggiornamenti dall'edizione in edicola online de Il Mattino riguardo il rinvio delle partite di Serie A: Cagliari-Bologna, Udinese-Atalanta e Torino-Fiorentina.

Cagliari-Bologna e Udinese-Atalanta non dovrebbero giocarsi, mentre si va verso l'ok per Verona-Salernitana (anche se tra i granata continuano a esserci positivi). L'ipotesi è che Torino-Fiorentina possa slittare a lunedì perché domenica termina l'isolamento del gruppo squadra dei granata (che ieri sono tornati ad allenarsi). In questo caso, Napoli-Fiorentina di Coppa Italia, in programma mercoledì, verrebbe spostata a giovedì. Cosa che appare semplice a parole, ma non nella pratica. La Lega, intanto, si prepara ai ricorsi al Tar contro le Asl che hanno fermato la partenza delle squadre.