Se Napoli ed Inter arrivano allo spareggio scudetto, probabilmente l’unico a non goderne sarebbe Spalletti

Se Inter e Napoli le vincono tutte, la sera del 25 maggio si ritroveranno una accanto all'altra a 86 punti. E' una possibilità sempre più concreta ed eccitante quella dello spareggio, scrive il Corriere dello Sport.

"Probabilmente l’unico a non goderne sarebbe Spalletti: da ex di tutt’e due le squadre potrebbe essere divertente, ma da ct pochi giorni dopo dovrà portare la Nazionale a Oslo per la prima partita di qualificazione al Mondiale e di interisti e napoletani è piena la sua squadra. In che condizione ci arriverebbero? Chissà se anche Inzaghi e Conte se lo augurano"