Scuole Campania, domani si decide: potrebbero riaprire asili ed elementari!

Scuole chiuse Campania, la riapertura potrebbe essere vicina: ultimissime notizie. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, secondo il quale la decisione ufficiale sarà presa domani, mentre dall’Unità di crisi arrivano segnali incoraggianti: "Probabilmente gli asili e le prime classi della scuola primaria già dalla prossima settimana potranno riprendere la didattica in presenza". Mentre alcuni sindaci, come quello di Giugliano, hanno già deciso di tenere chiuse tutte le scuole fino al 4 dicembre.

USCA, richiesta di accesso agli atti alla Regione Campania

Erich Grimaldi, avvocato del Foro di Napoli e presidente del Comitato per il diritto alla cura tempestiva domiciliare nell’epidemia di Covid-19, ha inviato alla Regione e alle Asl un’istanza di accesso formale agli atti amministrativi. "Vogliamo fare luce — spiega Grimaldi — sui fondi versati in favore delle singole Asl, sul numero di Usca effettivamente attive su ogni territorio, sul numero di interventi domiciliari svolti, con riferimento ai positivi sintomatici. Non solo. Vogliamo avere informazioni anche sulla rendicontazione dei 115 milioni di euro stanziati per le linee di azione previste per l’assistenza territoriale (Usca; cure domiciliari; infermieri di comunità; etc.), dichiarati con comunicato ufficiale della Regione del 16 novembre 2020".