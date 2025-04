Ultime notizie SSC Napoli - Il centrocampista del Napoli Scott McTominay è il soldato che tutti gli allenatori vorrebbero, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Incursore, guerriero, maratoneta, sempre al servizio del compagno e sempre letale nell’area avversaria. È la sesta volta che Scott sblocca il match e questa potrebbe essere quella che pesa di più in ottica scudetto. Non per la partita in sé o per l’avversario. Ma perché regala tre punti fondamentali per agganciare la vetta e girare la pressione addosso all’Inter”