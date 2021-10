Sconcerti: "Osimhen vale dieci punti da solo, uno come lui non si vedeva dai tempi di Maradona, Van Basten o Batistuta"

Napoli calcio - L'editoriale di Mario Sconcerti sulle pagine del Corriere della Sera: "Il Napoli ha un giocatore devastante, Osimhen, che non si vedeva dai tempi di Maradona, Van Basten o Batistuta. Non faccio paragoni fra loro, parlo della loro importanza in campo. Osimhen va oltre la gara, decide lui. In un campionato di calma, di mestiere, di equilibrio come questo, uno così è quasi oltre il sopportabile. Vale dieci punti da solo. Non è solo veloce palla al piede, va anche su di testa dove sanno arrivare in pochi. È ovvio ed eccezionale. È la vera prima differenza della stagione"