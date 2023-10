Scommesse Serie A: dirigenti, procuratori e giocatori! Spuntano altri 30 nomi

Calcioscommesse - Clamoroso quanto sta accadendo in Italia con il mondo del calcio che sarebbe ora in ginocchio per quanto riguarda questa situazione difficile che si è venuta a creare con il caso delle scommesse illegali. Ma non ci sono soltanto i giocatori in questa grande inchiesta scommesse in Serie A.

Scommesse illegali Serie A: anche dirigenti e procuratori

Serie A - Sta per scoppiare la più grande bomba calcistica di sempre per quanto riguarda quella che può essere l'inchiesta scommesse che può far venir fuori tutto il marcio che c'è nel mondo del calcio italiano: dalla Serie A in giù. Perché da quando è uscito fuori il caso Fagioli ora si parla di calcioscommesse e di tutte quelle puntate illegalmente che sono state registrate anche da procuratori sportivi, dirigenti ecc.

Si punta alla criminalità che gestisce il giro di affari delle piattaforme illegali. Ma nell'inchiesta della procura di Torino sulle scommesse, come riportato da Il Mattino, c'è già il registro degli indagati con i nomi di Niccolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, ma comparirebbero anche altri sportivi, procuratori e giocatori. Una trentina di "sportivi".