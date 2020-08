Scambio Milik-Under, CorSport: la Roma non vorrebbe pagare il conguaglio da 15 milioni, preferisce inserire un altro giocatore nell'affare!

Calciomercato Napoli. L'idea di uno scambio tra Milik e Under prende sempre più corpo tra Napoli e Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa tra le due società prosegue su buoni ritmi in attesa di trovare la quadra giusta:

"Il Napoli ha le idee chiare ed ha già scelto l’erede di José Maria Callejon: su Cengiz Ünder ci sono relazioni accatastate negli angoli della memoria e per Cristiano Giuntoli, il diesse, il tornante turco ha rappresentato un rimpianto sin dal primo giorno in cui s’è accorto d’averlo perduto per il blitz della Roma. De Laurentiis e Fienga hanno parlato l’altro giorno, l’hanno rifatto anche ieri e la trattativa è stata aggiornata, con una novità inaspettata. La Roma vorrebbe evitare di aggiungere contante, i quindici milioni richiesti da Adl, da aggiungere a Ünder per arrivare a Milik, e vorrebbe proporre al Napoli un altro calciatore, da scegliere in una rosa che rientri in quella forbice che si chiama in realtà conguaglio: se ne riparlerà, anche nei prossimi giorni".