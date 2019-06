Sarri-Juventus, Gazzetta: "Non gli dispiacerebbe riavere Hysaj! Ormai è diventata la telenovela dell’estate"

Quando Maurizio Sarri diventerà l’allenatore della Juventus è impossibile dirlo con certezza, perché tutto dipende dal Chelsea, che non ha ancora dato il via libera al suo quasi ex tecnico. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, questa ormai è diventata la telenovela dell’estate:

"Tutto lascia pensare che la lunga attesa stia per terminare: la frase strappata a Sarri da un tifoso nel suo buen retiro toscano («Se mi libera il Chelsea vengo alla Juve, vediamo lunedì») lascia presagire possibili novità già a partire da oggi. L’agente Alessandro Pellegrini e il mediatore Fali Ramadani non hanno mai interrotto il dialogo con i vertici del club inglese e a partire da oggi s’aspettano una svolta" Al Napoli uno dei fedelissimi del tecnico toscano era Elseid Hysaj, terzino albanese in uscita dal club azzurro. A Sarri non dispiacerebbe riaverlo nella nuova avventura, ma l’operazione è difficile e per un eventuale dopo Cancelo la Juventus sta seguendo Danilo (possibile scambio con il City)"