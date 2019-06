Sarri alla Juve, Tuttosport: "Il si di Abramovich può arrivare con due cessioni: Emerson Palmieri e Castillo per sbloccare la trattativa"

Il cerchio si stringe, ma per l’ufficialità di Maurizio Sarri alla Juventus occorre un ultimo fondamentale passaggio: il definitivo via libera all’operazione da parte del patron del Chelsea, Roman Abramovich. Sabato scorso Sarri, in persona, è andato presso la sede dei Blues a colloquio dalla plenipotenziaria del club londinese, la “zarina” Marina Granovskaia. Un confronto cordiale e rispettoso nel quale il tecnico ha spiegato la sua nostalgia per l’Italia, la voglia di interrompere anzitempo l’avventura londinese. E lo ha fatto con il favore dell’entusiasmo e la soddisfazione generale per la fresca vittoria della Europa League raccogliendo insomma una prima e sommaria apertura.

Sarri alla Juve, si cerca un punto di incontro

Come riporta Tuttosport: