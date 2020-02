Samp-Napoli, sufficienza risicata per Lobotka nelle pagelle: lento e in ritardo nel contrastare a centrocampo

Ultimissime Napoli - Ieri Lobotka ha giocato per la prima volta da titolare con il Napoli. Ecco le pagelle dei quotidiani.

Gazzetta 5,5 - Lento e in ritardo nel contrastare a centrocampo.

Corriere dello Sport 6 - Davanti alla difesa con personalità. Per limitarlo è subito costretto a cambiare modulo, ma lui disegna comunque calcio. Peccato che duri solo metà tempo.

Il Mattino 6,5 - Meno irruente di Demme, ma altrettanto prezioso in mezzo dove vuole sempre la palla per avviare l'azione. Prende anche tante botte perché non ha paura di mettere la gamba in ogni contrasto. Ti accorgi della sua importanza quando viene saltato a centrocampo e la Samp sfiora il gol in contropiede.

Tuttosport 6 - Parte forte, poi si perde