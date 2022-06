Salernitana, silurato il ds Sabatini: svelato il reale motivo, i dettagli

Ultime calcio - La Salernitana fresca di salvezza in serie A cambia direttore sportivo. E' ufficiale la mancata conferma del 67enne Walter Sabatini. Il contrasto con la dirigenza apre un capitolo nuovo nella visione manageriale del presidente Danilo Iervolino.

Come riporta Antonio Corbo sull'edizione online de La Repubblica:

"I rapporti con Sabatini sono ancora molto cordiali. Ma il contrasto ha radici profonde su un tema delicato. La nuova Salernitana ritiene non etica la partecipazione dei procuratori agli utili dei calciatori, smisurate le loro richieste. Sabatini non ha gradito la nuova linea che in qualche modo limita l'autonomia operativa nei suoi rapporti con i procuratori sul mercato, ma anche sul rinnovo degli ingaggi. Insuperabile è diventata quindi la divergenza sul rinnovo del centrocampista Mamadou Coulibaly, ventitreenne senegalese".