Il Mattino - Saldo del mercato del Napoli da -70 milioni, azzurri undicesimi in Europa per gli esborsi fatti in questa sessione

Ultimissime calciomercato Napoli - E così un'altra sessione di mercato è volata via tra mille emozioni e tanti colpi di sorpresa che hanno riguardato tutta la Serie A. Sono stati mesi intensi per tutte le squadre del massimo campionato italiano, come sottolineato anche dal quotidiano "Il Mattino" nella sua edizione oggi in edicola. Complessivamente, infatti, la Serie A ha mosso 1,1 miliardi di euro, inferiori solo agli 1,5 miliardi della Premier League ed agli 1,30 miliardi della Liga spagnola.

Saldo mercato del Napoli

Il saldo negativo tra entrate ed uscite più importante in Italia è stato realizzato dall'Inter con un -103 milioni di euro frutto degli arrivi dei vari Lukaku, Barella, Sensi, Lazaro etc. Non è stato di certo a guardare il Napoli, però, che ha chiuso con un importante -70 milioni dal momento che vanno messi a bilancio, in tal senso, anche i 22 milioni per il riscatto di Alex Meret. Numeri, questi, che collocano i partenopei all'undicesimo posto in Europa nella speciale classifica degli esborsi realizzati in questo mercato.