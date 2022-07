Sacchi: "Rapporto De Laurentiis-tifo? Sbagliano i tifosi! Osservo il Napoli con interesse, Dybala può essere utile"

Notizie Napoli calcio. Arrigo Sacchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in vista del prossimo campionato di Serie A.

Sacchi ha parlato anche del Napoli e delle mosse di mercato di De Laurentiis, soffermandosi poi sul futuro di Paulo Dybala:

Del nuovo Napoli cosa dice?

«Lo osservo con curiosità e con interesse. Mi sembra che il rapporto tra i tifosi e il presidente De Laurentiis non sia dei migliori e questo è problema. Ma in questo caso sono i tifosi a sbagliare: magari potrà non essere simpatico, ma De Laurentiis li ha portati dalla serie C alla Champions League e ha saputo tenere in ordine i bilanci».

Dybala balla tra tre o quattro squadre: lui sì che potrebbe contribuire a un miglioramento tecnico, ovunque scelga di andare.

«Dybala l’avevo consigliato a Berlusconi quand’era ancora al Palermo. È un ottimo giocatore e può essere molto utile, a patto che si metta a disposizione del progetto nel quale viene inserito».

Oltre a Dybala, ci sono altri casi da risolvere in fretta: Koulibaly, De Ligt, Zaniolo.

«L’importante, al di là dei nomi, è che il pubblico capisca una regola fondamentale: il club, con la sua storia e il suo stile, viene prima della squadra e la squadra viene prima del singolo. Un esempio? Angiolino Colombo, in tre anni di Milan, ha vinto più di Maradona, e lo dico non per denigrare l’immenso Diego, ma per spiegare che il gruppo vale più del fuoriclasse».