Rosso record per la Juve che pensa ancora alla Superlega: chiusa la stagione 2020-21 a -209,9 mln

Ultime calcio - La tempesta perfetta, tra i costi dell’operazione Ronaldo e il Covid ha portato alla Juventus un rosso storico di 209,9 milioni. E se c’è un’uscita ideale e auspicabile da questa situazione, per la società bianconera è la Superlega.

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Intanto la perdita messa a bilancio è netta in crescita rispetto ai -89,7 milioni del 2019/20. Il risultato sconta l’impatto della pandemia, che ha influenzato i ricavi da gare, i ricavi da vendite di prodotti e licenze e i proventi da gestione diritti calciatori. I ricavi scendono a quota 480,7 milioni, -92,7 milioni rispetto all’esercizio precedente. Il Covid ha imposto stadi chiusi e la conseguenza porta a minori ricavi da gare e da vendite di prodotti e licenze per 47,9 milioni e a minori proventi da gestione diritti da calciatori per 128,8 milioni (le plusvalenze sono state pari a 30,5 milioni). A parziale compensazione, c’è l’aumento di 68,9 milioni (di cui 63 milioni legati al maggior numero di partite disputate nell’esercizio) dei diritti tv, che toccano quota 235,3 milioni. Crescono, nonostante il contesto complicato, pure i ricavi da sponsor e pubblicità a 145,9 milioni (+16,3 milioni). I costi operativi raggiungono i 449,3 milioni, + 35,2 milioni, per effetto di maggiori oneri sul personale tesserato (298,1 milioni rispetto ai precedenti 259,2). Per compensare l’impatto del Covid, la Juventus ha già dato il via libera al rafforzamento patrimoniale, attraverso un aumento di capitale fino ad un massimo di 400 milioni, da completare entro l’anno".