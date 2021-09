Bryan Reynolds, difensore della Roma, è stato a Napoli a seguire l'International Swimming League ed ha parlato di questa sua prima visita in città: "È la prima volta che vengo qui - riporta il Corriere dello Sport sul proprio sito - Il tempo di visitare il lungomare e siamo venuti subito in piscina. La città è molto bella. Lo stadio Maradona? Mi farò portare lì. Spero di poter essere protagonista quest'anno con la mia Roma. Timore dello stadio Maradona? No, è il mio lavoro".