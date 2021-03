Roma-Napoli, le probabili scelte di Gattuso: confermato l'undici di Milano, l'unico volto nuovo sarà Mario Rui

Napoli Calcio - Dopo il Milan stasera c'è la Roma: un altro esame Champions decisivo per il Napoli. Gli azzurri rigenerati dal successo del Meazza contro i rossoneri di Pioli si sono rimessi in corsa e ora sono attesi a una conferma contro la squadra di Fonseca.

Come riporta Il Mattino:

"Gattuso confermerà in blocco la squadra che ha vinto al Meazza contro il Milan con un unico cambio obbligato, quello dello squalificato Di Lorenzo: l'unico volto nuovo sarà Mario Rui che giocherà da terzino sinistro con Hysaj che tornerà a destra. L'altro ballottaggio in difesa vede in vantaggio Maksimovic su Manolas e sarà quindi ancora l'ex granata ad affiancare Koulibaly da centrale difensivo. Preziosa la presenza a centrocampo di Demme e sta funzionando benissimo in coppia con Fabian Ruiz. Gattuso si riaffida a Politano, Zielinski e Insigne alle spalle della punta centrale Mertens, lo stesso schieramento iniziale di Milano. I due esterni stanno dando un grande contribuito in termini di gol, insieme all'altro esterno Lozano che andrà in panchina stasera all'Olimpico contro la Roma".