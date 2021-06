Rivoluzione nel mondo degli arbitri? Gazzetta: Trentalange pensa a separare arbitri e VAR, i dettagli

Ultime Serie A - Una rivoluzione è quella che, da quando si è insediata la nuova governance arbitrale, immagina il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Separare tutte le cariche: ridividere la Can A e B (oggi unita), staccare la Var, mantenere a parte (come oggi) la Lega pro. Scegliere un responsabile diverso per ogni “settore” e sopra tutti una sorta di garante politico a supervisionare l’articolata struttura. La prima idea sarebbe stata già bocciata negli ambienti federali e parzialmente corretta con una frammentazione leggermente meno ardita: un designatore per Can A e B e un responsabile settore Var, con l’idea di mantenere però una figura a supervisionare”