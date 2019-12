"Rino è una mia scommessa". Così ADL ha comunicato l'esonero ad Ancelotti: l'ex mister via in lacrime! CorSera: Gattuso l'ha deluso

Notizie Calcio Napoli - Ferito e deluso. Come riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, è questo l'attuale stato d'animo di Carlo Ancelotti. L'ex tecnico azzurro è amareggiato per l'esonero ma anche per l'atteggiamento del suo pupullo, Gennaro Gattuso. Il tecnico di Reggiolo si sarebbe aspettato una telefonata dal suo allievo, chiamata che è anche arrivata ma quando ormai era già tutto fatto e definito. Non c'è stata e ora è un rammarico forte per Rino.

Il neo tecnico azzurro, del resto, è stato in difficoltà e lo ha anche ammesso pubblicamente. Se lo avesse telefonato durante i contatti col presidente Aurelio De Laurentiis, sarebbe stata una conversazione delicata per i rapporti personali ma anche indelicata nei confronti del club. Così l'imbarazzo ha preso il sopravvento e Ringhio ha optato per il silenzio, mentre gli spifferi però erano già giunti all'orecchio di un Ancelotti deluso. Finché non lo ha saputo proprio dal patron partenopeo.

