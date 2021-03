Rinnovo Insigne, CdM: c'è una fase di stallo, discorsi rimandati col Napoli! Lorenzo è forte di due cose a suo favore

Ultime notizie Napoli - Nella proposta di calcio dell’Italia di Mancini Insigne va più alla ricerca dello spazio, muovendosi tanto tra le linee, nel Napoli spesso deve andare verso il pallone per ispirare il gioco. Sono due espressioni diverse del suo talento, come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Sul rinnovo c’è una fase di stallo, entrambe le parti hanno rimandato l’argomento a fine stagione, anzi se ne parlerà dopo l’Europeo, quando mancherà meno di un anno alla scadenza dell’intesa. Insigne è forte sia del contratto fino a giugno 2022 da cinque milioni a stagione che del rendimento sul campo in cui si sta affermando come un leader. Alle soglie del trentesimo compleanno, Insigne sta vivendo un’evoluzione ponendosi a metà tra il regista avanzato e una sorta di vecchio numero 10 a cui affidarsi per uscire dalle difficoltà e risolvere le partite"