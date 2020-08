Rinnovo Gattuso, Repubblica: priorità al mercato, il tecnico chiede una squadra competitiva. Il feeling con ADL si è rafforzato

Ultime calcio mercato Napoli. Il rinnovo di Gennaro Gattuso è stato messo in standby, se ne riparlerà a stagione in corso. E' questo ciò che viene scritto dall'edizione odierna di Repubblica, che spiega al momento quali siano le priorità del club azzurro:

"Non c’è stato nemmeno il tempo per puntellare la panchina di Gattuso, che riparte con il contratto in scadenza. È una questione più di forma che di sostanza ed il feeling tra l’allenatore e De Laurentiis si è rafforzato negli ultimi giorni, che i due hanno trascorso insieme tra Capri e Ischia. Ringhio non insegue un ingaggio da nababbo, chiede piuttosto una squadra più competitiva. Poi si vedrà. Il presidente ne ha preso atto e sta dando la priorità al mercato".