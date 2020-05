Rinnovo Gattuso, Gazzetta: il rinnovo fino al 2022 dovrebbe essere una formalità, contatti telefonici con De Laurentiis

La questione allenatore rappresenta l’ultimo dei problemi per Aurelio De Laurentiis, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Gattuso gli ha facilitato il compito, rinunciando all’opzione che gli avrebbe permesso di svincolarsi se l’avesse voluto. Il rinnovo fino al 2022 dovrebbe essere una formalità. Gli aspetti della riconferma sono stati discussi lo scorso 6 marzo, nell’incontro avuto a Castel Volturno: da allora De Laurentiis e Gattuso si sentono solo telefonicamente, per discutere sui metodi di allenamento in remoto e come potrà presentarsi il Napoli alla ripresa del campionato"