Rinnovi Napoli, l'entourage di Zielinski aspetta solo la riapertura dei voli. Le ultime su Mertens-Insigne

Ultime calcio Napoli - De Laurentiis attendeva la certezza della ripartenza anche per sbloccare la questione stipendi congelati, nella prossima settimana sono attese delle novità. Dovrebbero essere i giorni decisivi per ufficializzare il rinnovo di Mertens, l’accordo sul contratto è completo, bisogna definire la questione dei compensi bloccati e delle ripercussioni legali relative all’ammutinamento.

Insigne-Mertens

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Zielinski con i bonus supererà il tetto dei 4 milioni, i documenti sono stati inviati al suo entourage, appena sarà possibile viaggiare dovrebbe esserci l’incontro fra le parti per formalizzare gli accordi. Sono stati avviati anche i contatti per il rinnovo di Insigne che ha il contratto in scadenza nel 2022, quindi ci sarà più tempo a disposizione per arrivare all’intesa. A Castel Volturno persisteranno le limitazioni all’attività degli uffici, è stata prolungata la cassa integrazione di una ventina di dipendenti fino al 4 luglio".