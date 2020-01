Rinnovi Milik e Zielinski, CorSport: si tratta ad oltranza evitando d'incagliarsi intorno alle clausole

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sui rinnovi di Zielinski e Milik: "Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik non sono dettagli all’interno del Progetto, sono (ancora) ragazzi ai quali, a ventisei anni al termine di questa stagione e a ventisette tra diciotto mesi, cioé quando andrebbero in scadenza, si può persino promettere la luna, come farebbe chiunque abbia un’idea persino elementare di calcio. Il pericolo, insomma, è nell’aria, i rinnovi sono spine che rischiano di infilarsi nella carne, ed è già successo, ed il Napoli vuole evitare di ritrovarsi a lottare ancora disperatamente: con Zielinski e con Milik si tratta ad oltranza, tentando di evitare d’incagliarsi intorno alle clausole, inseguendo quel compromesso che in casi del genere serve per starsene ancora assieme e possibilmente a lungo".