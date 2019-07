RETROSCENA - Elmas voluto fortemente da Ancelotti: per lui può diventare più forte di Barella. Ecco dove giocherebbe nel 4-2-3-1 a Napoli

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, tra due mesi avrà vent'anni, li compirà il prossimo 24 settembre, eppure quello sguardo da furbetto confonde l'età, è una maschera da duro dietro la quale Elif Elmas sogna ad occhi aperti. La sua carriera è a una svolta adesso che il Napoli ha deciso d'entrare con prepotenza nel suo destino. Lo ha fatto assecondando una volontà precisa di Carlo Ancelotti, che lo ha voluto fortemente. Lo ha richiesto avendolo osservato, studiato, accorgendosi di certe qualità che potranno permettere al Napoli di crescere, e viceversa. Per Ancelotti, Elmas può diventare anche più forte di Barella. Il macedone, mezzala pura, ha qualità sopra la media, tecnica e visione di gioco, ondeggia per il campo alla ricerca del varco dove infilarsi o, semplicemente, dell'occasione per diventar protagonista della partita. Ma avere (quasi) vent'anni vuol dire poter diventare chiunque e infatti Ancelotti, che lo aspetta a braccia aperte, è convinto che Elmas possa esprimersi anche sulla trequarti, oltre quell'orizzonte nel quale, al Fenerbahce, s'è divertito a giocare da grande.



IDENTIKIT. Elmas usa il piede destro, lo fa partendo da sinistra accentrandosi di continuo, ma basta distrarsi un attimo per perderne le tracce. Pochi secondi e non c'è più. Perché Elmas non sta fermo, va dove s'avvia la palla oppure legge in anticipo la giocata. Nel suo bagaglio tecnico rientrano diversi gol: ne ha segnati quattro nell'ultimo campionato, potenzialmente ne ha molti di più, potrebbe incrementare il suo bottino al Napoli giocando a ridosso della punta, tra l'attacco e il centrocampo, nel fantastico mondo «tra le linee» dove abbonda il talento. In Italia dovrà frenare gli istinti avendo collezionato 20 ammonizioni in 93 presenze. Molti gialli, in proporzione, sono arrivati in campo internazionale: Elmas ha già conosciuto l'Europa League, ha disputato i preliminari di Champions, ha calcato palcoscenici che presto diverranno familiari, ai quali dovrà abituarsi.

IDEA TATTICA. Per Ancelotti, Elmas può giocare in diverse zone di campo: nel suo modulo - sta adottando il 4-2-3-1 - può fare il trequartista o comunque agire alle spalle della punta centrale. Elmas è rapido, elegante, calcia con entrambi i piedi, ha un tiro secco e preciso, ogni tanto azzarda dribbling, gioca di suola ma quando serve mette da parte l'eleganza. E poi ha appena vent'anni e quindi ci sarà da divertirsi: chi può dirlo cosa ne sarà, di lui, tra un paio d'anni?