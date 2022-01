Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulle strategie di mercato del Napoli:

"Oggi, intanto, si chiude il mercato di gennaio. La lacuna difensiva dopo l’addio di Manolas è stata colmata con Tuanzebe e altri innesti per l’immediato non ce ne saranno. Ma il Napoli sta già lavorando per la prossima stagione. C’è una rivoluzione – con abbattimento del monte ingaggi del 30% - da portare avanti senza indugio".