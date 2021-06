Repubblica - Parziale disgelo De Laurentiis-Giuntoli, sarà utile sul mercato. Spalletti servirà per un motivo

Ultime notizie Napoli - La storia racconta che De Laurentiis non è mai stato in passato un "mangia allenatori" e che al contrario è riuscito spesso a costruire dei rapporti duratori e solidi con i suoi allenatori. Ne parla Repubblica.

"Non è un caso che i momenti più belli degli anni scorsi siano legati alle gestioni di Reja, Mazzarri e Sarri: il Napoli spera di riconquistare con Spalletti sulla panchina. Per questo all’allenatore è stato offerto un contratto potenzialmente quadriennale, per aprire un ciclo e dare alla squadra continuità tecnica, utile in questo senso la conferma del modulo 4-2-3-1. Il parziale disgelo con il ds Giuntoli sarà invece utile sul mercato. Serve compattezza per voltare pagina"