Repubblica - Gattuso ed il protocollo giapponese Tabata, azzurri in ottima forma: sarà un Napoli a due squadre

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna di Repubblica ha stilato la situazione delle squadre di Serie A a pochi giorni dalla ripresa del calcio giocato. Ecco quanto scritto sul Napoli:



"Il Napoli è due squadre. È l’anticipo di quella che verrà, con i tre già presi a gennaio (Demme, Lobotka, Politano), ed è quella che sta per chiudere un ciclo, cambiare pelle: queste sono le settimane della muta. Gattuso è riuscito a tenere in pugno la situazione. Nessuno si è allontanato da Napoli, per gli allenamenti a distanza è stato usato il protocollo Tabata, un metodo giapponese, e la squadra è segnalata in forma pimpante, nonostante la possibilità di un addio riguardi cardini come Koulibaly, Allan, Callejon, Milik. Anche se il campionato non sembra avere molto da offrire, De Laurentiis ha spinto assai per ripartire: dopotutto ci sono due coppe Napoli, metodo giapponese in ballo, e l’acquolina in bocca".