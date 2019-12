Repubblica - Gattuso, 18 offerte rifiutate prima del sì al Napoli: il Valencia, le genovesi e la Cina, ma non solo

Ultimissime calcio Napoli - Diversi mesi senza squadra, un sabbatico Gennaro Gattuso che ha atteso la chance migliore, quella giusta, per rilanciarsi dopo l'avventura al Milan. Ha ricevuto però tante offerte, 18 per l'esattezza. E l'ha raccontato lo stesso Ringhio in conferenza stampa ieri:

"Ho rifiutato tante offerte, non mi sentivo pronto. Non mi piacevano le squadre che mi hanno offerto. Qui ho trovato tutto. C'è da lavorare tanto. Non c'è cosa più bella di quando ti piace tutto. Adesso tocca a me ed al mio staff".

Gennaro Gattuso al primo allenamento

Gattuso ha rifiutato 18 offerte prima del sì al Napoli: le squadre

L'edizione odierna di Repubblica svela tutte le offerte arrivate a Gennaro Gattuso in questi mesi: