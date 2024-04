Repubblica - Fondo arabo sbarca a Napoli per investire, contatti con Manfredi anche per lo stadio Maradona

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito all'arrivo in città dei rappresentanti di un fondo arabo interessati ad investire a Napoli:

"L’appeal ritrovato di Napoli conquista anche gli arabi. I rappresentanti di un noto fondo saudita sbarcheranno a maggio nel golfo. Obiettivo, investire nella città del boom turistico. Il programma della visita è in via di definizione. La delegazione sarà ricevuta dal sindaco Gaetano Manfredi con cui i contatti sono stati avviati già lo scorso anno e sono proseguiti.

Ma a c’è anche un altro interesse degli sceicchi su Napoli: quello sugli impianti sportivi e in questo ambito c’è molto da fare e viene da sé che il fondo arabo farà una attenta valutazione sullo stadio intitolato a Maradona. E il sindaco è pronto ad ascoltare chi potrebbe portare risorse fresche per rendere moderno e all’altezza degli altri impianti europei lo stadio dedicato al fuoriclasse argentino conosciuto e amato in tutto il mondo".