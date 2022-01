Repubblica, editoriale Corbo: "Se Spalletti recupera l'intermittente Lozano può lottare dal secondo posto in su"

Napoli calcio - Nel suo editoriale su Repubblica, Antonio Corbo ha scritto su Insigne ed i futuri scenari di classifica del Napoli.

"Insigne vuol far sapere che il suo cuore batte per questa città, la sua. Tornato in campo dalla panchina dopo la gara salata con il Bologna appare determinato, sereno, allegro. Vale molto. Ha metabolizzato i sospiri della firma con il Toronto, è pronto ad elevare il gioco, il Napoli glielo chiede, da ieri riprogramma il campionato. Non dev’essere il quarto posto l’unico obiettivo. Se recupera anche lo svogliato e intermittente Lozano, può lottare dal secondo in su".