Repubblica - Calendario in discesa per il Napoli: 19 partite su 36 al San Paolo

L'edizione odierna di Repubblica analizza il percorso del Napoli da fare da qui in avanti. Le cose, scrive il quotidiano, almeno sulla carta dovrebbero migliorare.

Trattasi di un nuovo inizio, anche se la sosta ha solo lenito le ferite per il beffardo ko di Torino e il Napoli è dunque costretto a ripartire con il doloroso handicap della sconfitta di Torino. Ma il calcio di agosto è alle spalle e gli azzurri possono consolarsi con la prospettiva di un calendario potenzialmente in discesa: con 19 partite su 36 al San Paolo e la chance di recuperare in fretta il terreno già perduto in classifica