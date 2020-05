Repubblica - Agenda fitta per De Laurentiis: ha iniziato la trattativa sugli stipendi con Insigne, poi si dedicherà ai rinnovi

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "Poi il 18 dovrebbe scattare la Fase 2, se intanto sarà arrivato dal Governo anche il via libera agli allenamenti collettivi: preceduti per il Napoli da un’altra serie di tamponi. Il gruppo da testare sarà però più numeroso, quasi 60 persone: tutti i prescelti per il maxi ritiro a Castel Volturno (nel frattempo sanificato) che dovrebbe precedere la ripresa della Serie A. Ma si naviga a vista, con De Laurentiis che ha iniziato la trattativa sugli stipendi con Insigne e poi si dedicherà ai rinnovii".