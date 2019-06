Repubblica - A James ingaggio da 7 milioni, riscatto a 33! Diawara-Roma per arrivare a Manolas

Ultime notizie calcio Napoli. Sulle pagine del quotidiano La Repubblica, a firma di Pasquale Tina, si commentano le dichiarazioni di ieri di Aurelio De Laurentiis, facendo il punto sulle trattative di calciomercato più calde in questo momento in casa SSC Napoli.

JAMES AL NAPOLI: TUTTE LE CIFRE DELL'OPERAZIONE

James Rodriguez è una scelta precisa di Ancelotti. C’è lui al primo posto della lista degli attaccanti: ha scavalcato Lozano. De Laurentiis si è adeguato pur non avendo lo stesso afflato del suo tecnico nei confronti di James. La pole position, dunque, è confermata: resta da limare l’accordo definitivo col Real. Il Napoli potrebbe pagare 7 milioni di prestito con riscatto a 33 milioni. A James contratto quinquennale da 7 milioni netti a stagione. Come assicura La Repubblica, le parti sono vicinissime. L’ok definitivo dovrà strapparlo Jorge Mendes, potente agente portoghese che ha avuto mandato da De Laurentiis di chiudere l’affare e regalare ad Ancelotti il colpo.

MANOLAS PER SOSTITUIRE ALBIOL

Intanto si continua a cercare un difensore di esperienza in grado di sostituire senza rimorsi lo spagnolo Raul Albiol, in procinto di lasciare la Serie A per fare ritorno in Spagna. Il sostituto è individuato in Kostas Manolas, 28enne greco che la Roma deve vendere entro fine mese. La clausola è di 36 milioni di euro e le parole di De Laurentiis vanno interpretate nella strategia di chi intende abbassare il prezzo magari inserendo Diawara (pur slegando le due operazioni) come contropartita.