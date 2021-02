Regione Campania in zona arancione: forte rischio, oggi deciderà il Ministro

Ultimissime notizie Napoli. La Regione Campania da lunedì potrebbe passare in zona arancione: lo annuncia l'edizione di oggi del quotidiano La Repubblica. Un rischio dovuto all'innalzamento dell'indice Rt che sarebbe ormai superiore alla soglia 1, evidenziando un rischio moderato ed ammettendo l'istituzione di misure più restrittive di quelle previste dalla zona gialla. La decisione spetta comunque al Ministero della Salute.

Vincenzo De Luca

Campania rischio zona arancione

La Campania in zona arancione è un rischio concreto, anche perché è stato lo stesso Vincenzo De Luca, presidente della Regione, a chiedere di aumentare quanto più possibile la disponibilità di posti letto Covid negli ospedali, per evitare ad ogni costo l'esplosione della terza ondata di contagi. I reparti sono "affollati" - si legge su Repubblica - soprattutto in sub intensiva e degenza, e preoccupa che con l'arrivo delle varianti la situazione possa tornare critica.

I dati più preoccupanti continuano ad arrivare dall'area vesuviana della provincia di Napoli, come a Torre Annunziata e Torre del Greco, oltre che dalle scuole con diversi focolai in alcuni licei del napoletano.

Vaccini Napoli

A Napoli da oggi la campagna di vaccinazione sarà estesa al personale delle scuole, insegnanti e non, under 55, mentre continueranno le somministrazioni agli over 80. Sono circa 5 mila gli anziani già vaccinati. Per recuperare i ritardi sulla tabella di marcia, l’Asl Napoli 3 Sud dà il via libera alla somministrazione dei vaccini con l’impiego dei medici di medicina generale.