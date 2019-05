Quagliarella-Napoli, Cdm: "ADL e Ancelotti ne parleranno a Capri, la Samp fa trapelare la propria posizione"

Notizie calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti lavorano in sintonia: il presidente della SSC Napoli e l'allenatore si incontreranno a Capri nel week-end all'insegna del lavoro e dei festeggiamenti.

Mercato Napoli ultimissime sul ritorno di Fabio Quagliarella

L'allenatore, infatti, festeggerà a Capri, in anticipo, il suo sessantesimo compleanno. Tuttavia l'occasione per festeggiare sarà anche motivo di discorsi relativi al mercato: come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli c'è e resta anche l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella: tecnico e presidente sono d'accordo, l'affare si può concludere ma non a costi proibitivi.

Resta da sciogliere il nodo relativo al prezzo del cartellino. Resta un problema da risolvere: il patron della Samp Massimo Ferrero, pur essendo grande amico di De Laurentiis, non vuole assolutamente svendere il suo attaccante.