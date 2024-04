Punizione durissima di ADL contro la squadra: Napoli in ritiro fino a fine campionato, la decisione

Napoli - Napoli in ritiro! Il presidente De Laurentiis una furia contro la squadra è intenzionato a punire tutti in maniera durissima. Il patron non ci sta come i tifosi e vuole mandare la squadra in ritiro tutta la stagione.

Napoli in ritiro, punizione di ADL alla squadra

Il Napoli continua a fallire giornata dopo giornata, deludendo tutti quelli che fino allo scorso anno hanno gioito per lo scudetto. E' solo un vecchio ricordo quel Napoli di Spalletti e anche al Castellani con l'Empoli in lotta salvezza perde 3 punti e dice addio praticamente alla corsa alla Champions.

Il presidente De Laurentiis non seguiva la squadra in trasferta dalla Supercoppa e come confermato dal Corriere dello Sport, oggi prenderà una decisione contro i calciatori del Napoli: pensa al ritiro fino a fine stagione.

De Laurentiis a fine partita non si vede, non passa dagli spogliatoi, evidentemente è già lontano. Però si fa sentire in maniera forte e dura. Dopo la decima sconfitta e un'altra prestazione da dimenticare, il presidente fa arrivare alla squadra e a Calzona la sua intenzione di indire un ritiro permanente fino alla fine del campionato. L'idea è quella di una punizione durissima in uno dei periodi più bui dell'era ADL.