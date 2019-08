Prova Tv Mertens? Anticipazione Il Mattino: non ci sarà! Il Var ha visto e non ravvisato simulazione

Ultimissime calcio Napoli sul caso rigore Mertens assegnato in Fiorentina-Napoli. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino nonostante da più parti si spinga per l’uso della prova tv per la simulazione di Mertens, questa non sarà utilizzata.

Rigore Fiorentina-Napoli, niente prova tv per Mertens

Di fatto, ormai, è relegata solo alle bestemmie. E poco altro. Sulla carta potrebbe essere invocata dalla Procura federale ma non lo farà perché il Var ha visto e non ha giudicato simulazione. Peccato per questa bufera estiva. «Mi ha sorpreso come nei due casi in discussione l’arbitro non sia andato alla Var - dice il presidente dei viola Commisso alla Giostra del Gol intervistato da Enrico Varriale - penso che la tecnologia esista per i casi in cui l’arbitro non si sente sicuro. Queste situazioni h