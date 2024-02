Protesta Kvaratskhelia per il cambio, Calzona non l'ha presa bene: possibile multa e panchina

Napoli-Barcellona come Genoa-Napoli: Khvicha Kvaratskhelia ci è ricascato. Non è stato così plateale questa volta, non come quando a inizio campionato disse a distanza “Ma cosa hai fatto” a Rudi Garcia, ma il disappunto del georgiano nei confronti del nuovo tecnico per la sostituzione è stato comunque evidente in mondovisione.

Protesta Kvaratskhelia Napoli-Barcellona, possibile multa e panchina

Francesco Calzona, come riporta Il Mattino oggi in edicola, ha preso subito di petto la situazione a Castel Volturno, non apprezzando affatto tale gesto e ribadendo che è la squadra che conta e non il singolo. La società ora sta valutando se ci sono le condizioni per una multa e ieri se n'è parlato al centro sportivo.

Il club, infatti, non intende ripetere gli errori di inizio stagione quando di fronte a certi gesti c’è stata una sorta di amnistia. Come aggiunge il quotidiano, non è escluso nemmeno che Kvara possa andare addirittura in panchina a Cagliari per mandare un segnale forte e chiaro.