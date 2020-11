Probabili formazioni Napoli-Milan: Elmas la spunta su Zielinski! Tre ballottaggi per Gattuso, Bonera si affida a Ibrahimovic

Ultimissime Calcio Napoli - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Milan, match di domani sera alle 20.45.

QUI NAPOLI

Rino Gattuso torna al 4-3-3 visto l’infortunio di Victor Osimhen: in porta ci sarà Meret, difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Terzetto di centrocampo con Fabian ed Elmas mezzali, e Bakayoko recuperato in mezzo. In attacco Politano ed Insigne esterni, Mertens punta centrale. Tre ballottaggi: Bakayoko, Elmas e Politano in vantaggio su Demme, Zielinski e Lozano.

QUI MILAN

In panchina Bonera e non i positivi Pioli e Murelli, in campo Ibrahimovic a comandare il 4-2-3-1: davanti a Donnarumma difenderanno Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez; Bennacer e Kessié mediani, poi trequarti con Saelemaekers e Rebic ai lati di Calhanoglu.