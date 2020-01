Probabili formazioni Napoli-Juventus: Demme dal 1', Fabian torna mezz'ala! Higuain può finire in panchina [GRAFICO]

Ultimissime calcio Napoli, si avvicina la sfida con la Juventus e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport presenta le probabili scelte di formazione di Gattuso e Sarri.

Formazioni Napoli-Juve, ultimissime Gazzetta

QUI NAPOLI

Nel 4-3-3 azzurro possibile conferma dal primo minuto per Demme in mezzo al campo, in un centrocampo completato da Fabian e Zielinski. Sempre solito tridente offensivo con Callejon e Insigne ai lati di Milik, mentre in difesa ci sarà Ospina in porta e davanti a lui Hysaj-Manolas-Di Lorenzo-Mario Rui. Tre i ballottaggi: Callejon, Hysaj e Fabian in vantaggio su Lozano, Luperto ed Elmas.

QUI JUVENTUS

Indisponibili Chiellini, Khedira, Danilo, De Sciglio e Demiral: Maurizio Sarri si affiderà a Cristiano Ronaldo e Dybala al San Paolo, alle loro spalle in vantaggio Ramsey su Higuain. Davanti a Szczesny agiranno Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce, al centro De Ligt e Bonucci. Linea di centrocampo con Bentancur-Pjanic-Matuidi, con quest’ultimo in vantaggio su Rabiot.