Probabili formazioni Napoli-Fiorentina, CorSport: Ospina ancora preferito a Meret! Fabian favorito su Demme, Mertens non recupera [GRAFICO]

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina, match che si terrà domani sera allo stadio San Paolo.

Probabili formazioni Napoli-Fiorentina

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso dovrebbe essere confermato David Ospina in porta, con il rientro di Sebastiano Luperto in difesa e lo spostamento di Giovanni Di Lorenzo a destra con Elseid Hysaj a sinistra (Mario Rui squalificato). Altra chance per Fabian al centro del terzetto di centrocampo, Allan e Zielinski mezz’ala. In attacco tutti confermati: Callejon, Milik ed Insigne. Fabian favorito su Demme, Mertens non recupera.

ULTIMISSIME FIORENTINA - Nel 3-5-2 Iachini capire lo stato di forma dei centrocampisti, possibile un quintetto con Lirola e Dalbert esterni, nonché Castrovilli-Pulgar-Benassi al centro. Vlahovic si prepara a fare staffetta con Cutrone, torna Chiesa dal primo minuto. Davanti a Dragowski ci saranno Milenkovic, Pezzella e Caceres.